Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kocaeli
Mollafenari Mahallesi Kızılağaç mevkisindeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ulaşmakta zorlandığı alanlara havadan müdahale edildi.
Alevleri yayılmadan söndüren ekipler, alanda soğutma çalışması yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.