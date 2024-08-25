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Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Esmer Geçal  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Esmer Geçal/AA

Kocaeli

Mollafenari Mahallesi Kızılağaç mevkisindeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ulaşmakta zorlandığı alanlara havadan müdahale edildi.

Alevleri yayılmadan söndüren ekipler, alanda soğutma çalışması yaptı.

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