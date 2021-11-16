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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ASRİAD Ankara Şubesini ziyaretinde konuşuyor.
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İspanya Başbakanı Sanchez Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Zafer Fatih Beyaz   | 16.11.2021
İspanya Başbakanı Sanchez Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında, Türkiye-İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez'in başkanlıklarında Ankara'da icra edilecek.

İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Zirve Toplantısı'nda, Türkiye ile İspanya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra NATO, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

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