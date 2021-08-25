Dolar
8.39
Euro
9.86
Altın
1,794.04
ETH/USDT
3,161.70
BTC/USDT
47,880.00
BIST 100
1,465.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İslam İşbirliği Gençlik Forumu 4. Genel Kurulu başladı

56 üye ülke temsilcisinin katılacağı İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) 4. Genel Kurulu'nda, Forum'un İslam İşbirliği Gençlik stratejisi, gençliğin gelişimi, ekonomik güçlendirme, kültür, sanat, spor, ağ kurma, çevre-hedef konuları ele alınacak.

Hatice Şenses Kurukız   | 25.08.2021
İslam İşbirliği Gençlik Forumu 4. Genel Kurulu başladı

İstanbul

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) 4. Genel Kurulu başladı.

İstanbul Grand Cevahir Otel'de iki gün sürecek kurulda, ICYF Başkanı Taha Ayhan, Forum'un çalışma ve strateji raporunu İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine sunacak.

Toplamda 56 üye ülke temsilcisinin katılacağı kurulda, Forum'un İslam İşbirliği Gençlik stratejisi, gençliğin gelişimi, ekonomik güçlendirme, kültür, sanat, spor, ağ kurma, çevre-hedef konuları ele alınacak.

Bu alanlarda geliştirilen projelere dair istatistikler ve somut çıkarımlar üyelerle paylaşılacak. ICYF Genel Kurulu, Forum kararlarının onanması, bir sonraki başkan seçim takvimi ve genel kurul mekanizmalarının görüşülmesi ile yarın sona erecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u ağır geçiren genç kadından 'aşı' çağrısı: Bana çok büyük bir ders oldu
FDA'nın BioNTech'e verdiği 'tam onay' aşının tartışmasız kullanılabileceğini teyit etti
Öğretmenlerin yüzde 83'ü en az bir doz aşısını oldu
Goldman Sachs, şubelerine girişte Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirdi
Avustralya’da Kovid-19 vakaları salgının başından bu yana günlük en yüksek seviyeye ulaştı

Benzer haberler

İslam İşbirliği Gençlik Forumu 4. Genel Kurulu başladı

İslam İşbirliği Gençlik Forumu 4. Genel Kurulu başladı