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Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından, "İnlerine girmeye devam." ifadesiyle yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler; 145 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip mühimmatı, 20 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip (dip tapalı) mühimmatı, 7 adet 30x29mm AGS-17 B/A mühimmatı."

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Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

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