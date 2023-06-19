Elazığ'da yük treninin çarptığı 2 işçi yaralandı
Elazığ'ın Palu ilçesinde yük treninin çarpması sonucu 2 işçi yaralandı.
Elazığ
Yük treni, ilçenin Aşağı Mahallesi'ndeki tünelden geçerken bu sırada tünel içinde çalışma yürüttüğü öğrenilen 2 işçiye çarptı.
Kazada 2 işçi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kaldırıldığı Palu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.