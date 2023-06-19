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Elazığ'da yük treninin çarptığı 2 işçi yaralandı

Elazığ'ın Palu ilçesinde yük treninin çarpması sonucu 2 işçi yaralandı.

Suat Öztürk, Enver Hancı  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Elazığ'da yük treninin çarptığı 2 işçi yaralandı

Elazığ

Yük treni, ilçenin Aşağı Mahallesi'ndeki tünelden geçerken bu sırada tünel içinde çalışma yürüttüğü öğrenilen 2 işçiye çarptı.

Kazada 2 işçi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldığı Palu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

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