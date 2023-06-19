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Türkiye, İsrail'in Cenin'de yaptığı baskını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail güçlerinin Cenin şehrinde gerçekleştirdikleri baskında aralarında çocukların da bulunduğu 4 Filistinlinin hayatını kaybetmesini şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Tuğba Altun  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Türkiye, İsrail'in Cenin'de yaptığı baskını kınadı

Ankara
Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinde düzenlediği baskında aralarında çocukların da bulunduğu 4 Filistinlinin hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı.

Bakanlık, İsrail güçlerinin Cenin’de gerçekleştirdiği baskına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail güçlerinin işgal altındaki Filistin topraklarındaki Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskında aralarında çocukların da bulunduğu 4 Filistinlinin hayatını kaybetmesini ve çok sayıda Filistinlinin yaralanmasını şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümetine Filistinli sivilleri hedef alan ve bir şiddet sarmalına yol açabilecek bu kabul edilemez eylemlere derhal son vermesi çağrımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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