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Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Kentte öğle saatinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Fırat Çakır  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte öğle saatinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak dolayısıyla trafik aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişleri ve otobüs duraklarına sığındı.

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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