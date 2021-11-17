Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.