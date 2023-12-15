Irak kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2023
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün itibarıyla… pic.twitter.com/6Ndfnm9COw