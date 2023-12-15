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Irak kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

Esra Ağaçyetiştiren  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Irak kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu."

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