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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan'ı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Fırat Taşdemir  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan'ı ziyaret etti

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 yaşındaki Tunahan'ın tedavisinin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün sevgili yavrumuzu ziyaret ettik. Hem kendisine hem de babası Halil kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Doktorlarımızın da verdiği bilgiye göre, Tunahan'ın sağlık durumu şükürler olsun iyiye gidiyor. Tunahan yavrumuzun yaşama tutunma azmi, mücadelesi ve güler yüzü sadece ailesine değil, hepimize güç verdi. Eğitim hayatı boyunca evladımızın hep yanında olacağız."

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