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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen'in ailesine başsağlığı mesajı

Fırat Taşdemir  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen'in ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehit Yetişen'in ailesine mesaj göndererek taziye dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen'in ailesine başsağlığı mesajı
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