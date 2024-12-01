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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Marmaris'te yakalandı

Interpol tarafından "insan ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı.

Durmuş Genç  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Marmaris'te yakalandı

Muğla

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından "fuhuş amaçlı insan ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu şüphelinin Marmaris'te olduğunu belirledi.

Şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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