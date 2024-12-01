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Türkiye, Romanya'daki NATO Müttefik Hava Komutanlığı Hava Harekatı'na 2 F-16 ile katıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Romanya'daki NATO Müttefik Hava Komutanlığı Taarruzi Mukabil Hava Harekatı'na, 2 F-16 uçağıyla katılım sağlandığını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Türkiye, Romanya'daki NATO Müttefik Hava Komutanlığı Hava Harekatı'na 2 F-16 ile katıldı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, NATO Müttefik Hava Komutanlığı sorumluluğunda yürütülen Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 29 Kasım'da, Romanya hava sahasında yapılan Taarruzi Mukabil Hava Harekatı'na, NATO üyesi ülkelerden Fransa, İtalya ve Yunanistan ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığından 2 F-16 uçağının katılım sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Taarruzi Mukabil Hava Harekatı'nda, F-16'ların, Fransa Hava Kuvvetlerine ait MRTT-A330 uçağından yakıt ikmali yaptığı, ayrıca görev komutanı rolünün başarıyla icra edildiği aktarıldı.

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