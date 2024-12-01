Türkiye, Romanya'daki NATO Müttefik Hava Komutanlığı Hava Harekatı'na 2 F-16 ile katıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Romanya'daki NATO Müttefik Hava Komutanlığı Taarruzi Mukabil Hava Harekatı'na, 2 F-16 uçağıyla katılım sağlandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, NATO Müttefik Hava Komutanlığı sorumluluğunda yürütülen Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 29 Kasım'da, Romanya hava sahasında yapılan Taarruzi Mukabil Hava Harekatı'na, NATO üyesi ülkelerden Fransa, İtalya ve Yunanistan ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığından 2 F-16 uçağının katılım sağladığı belirtildi.
NATO Müttefik Hava Komutanlığı sorumluluğunda yürütülen Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 29 Kasım 2024 tarihinde Romanya hava sahasında icra edilen Taarruzi Mukabil Hava Harekâtı’na; NATO üyesi ülkeler olan Fransa, İtalya ve Yunanistan ile birlikte Hava Kuvvetleri… pic.twitter.com/6vqC9Wm9Lk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2024
Açıklamada, Taarruzi Mukabil Hava Harekatı'nda, F-16'ların, Fransa Hava Kuvvetlerine ait MRTT-A330 uçağından yakıt ikmali yaptığı, ayrıca görev komutanı rolünün başarıyla icra edildiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.