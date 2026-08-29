"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmada gözaltına alınanlardan 35'i tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetleri kapsamında 25 Ağustos'ta gözaltına alınan 37 şüpheli, mevcutlu olarak Başsavcılıkta hazır edildi.

İfadeleri alınan şüphelilerin tamamı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 35'i hakkında tutuklama, 2'si hakkında adli kontrol kararı verdi.