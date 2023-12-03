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Interpol tarafından aranan organize suç örgütü yöneticisi İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından mavi bültenle aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren "Thieves in Law" organize suç örgütünün yöneticilerinden Shamil Amirov'un, "Kafes-15" operasyonunda İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Interpol tarafından aranan organize suç örgütü yöneticisi İstanbul'da yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan Interpol tarafından hakkında mavi bülten çıkarılan Shamil Amirov'un İstanbul Sarıyer'de yaşadığının tespit edildiğini belirtti.

Kafes-15 operasyonuyla yakalanan Amirov'un Rusya'da faaliyet gösteren "Thieves in Law" organize suç örgütü yöneticilerinden olduğunu kaydeden Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."

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