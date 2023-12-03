Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Fuar Merkezi'nde, Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi kapsamında düzenlenen Dünya Engelliler Günü Programı'na katılacak.
(İstanbul/11.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat Belediyesi Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret edecek, TBMM Grubu 28. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na ve Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Antalya/09.40/11.00/17.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi ile Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/10.45/13.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman el-Fadli ile bir araya gelecek ve Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne katılacak, Sağlık Bakanı ve Gıda-İlaç Otoritesi Başkanı Fahad Bin Abdurrahman el-Jalajel ile toplantı yapacak.
(Riyad)
2- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) izleniyor.
(Dubai)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in, "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merhum sanatçı Can Gürzap için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi ile Ümraniye Belediyesi Engelsiz Spor Merkezi'nin açılışına katılacak.
(İstanbul/11.00/15.00)
2- Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılacak.
(İstanbul/10.00)
3- Trendyol Süper Lig'in 14. haftasına; Kasımpaşa-Gaziantep FK, Trabzonspor-Mondihome Kayserispor ve MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/Trabzon/16.00/Ankara/19.00)
4- Trendyol 1. Lig'in 14. haftası; Manisa FK-Altay, Erzurumspor FK-Gençlerbirliği ve Göztepe-Bitexen Giresunspor müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Manisa/13.30/Erzurum/16.00/İzmir/19.00)
5- TFF 2. Lig gruplarında 16. hafta müsabakaları sona erecek.
6- TFF 3. Lig gruplarında 13. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
7- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası; Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes, TOFAŞ-Bursaspor İnfo Yatırım ve Galatasaray Ekmas-Çağdaş Bodrumspor müsabakalarıyla tamamlanacak.
(İzmir/15.30/Bursa/18.00/İstanbul/20.30)
8- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasına; Hatay Büyükşehir Belediyespor-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol ve Nesibe Aydın-Emlak Konut maçlarıyla devam edilecek.
(Hatay/13.00/Ankara/16.30)
9- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftası 3 maçla sürecek.
10- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftası, Beşiktaş Ayos-Galatasaray Daikin maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/19.00)
11- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasına; Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara, Arkas Spor-TÜRŞAD, RAMS Global Cizre Belediyespor-Spor Toto ve Ziraat Bankkart-Develi Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/14.30/İzmir/16.00/Şırnak/15.00/Ankara/18.00)
12- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Spor Toto, Bosna Hersek'in Sloboda ekibini ağırlayacak.
(Ankara/16.00)
13- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftası; Trabzon Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor ve Konya Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla başlayacak.
(Trabzon/15.00/Sakarya/16.00/Konya/17.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.