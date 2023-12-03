Dolar
28.90
Euro
31.47
Altın
2,071.51
ETH/USDT
2,163.60
BTC/USDT
39,367.00
BIST 100
8,026.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Artvin Gençlik Kolları İl Başkanı Doğukan İslamoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Mustafa Hatipoğlu  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanımız, değerli yol ve dava arkadaşımız Doğukan İslamoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye paylaşımı
Türkiye, Somali'ye silah ambargosunun kaldırılmasını memnuniyetle karşıladı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in sosyal medya paylaşımına tepki
Ankara Emniyetinden "çocuk kaçırma girişimi" paylaşımlarına ilişkin açıklama
Sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetiminin Gazze'de gerçekleştirdiği katliam tarihe "kara leke "olarak geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde "Gazze" diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde "Gazze" diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Musa Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Musa Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan COP 28 kapsamında ikili temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan COP 28 kapsamında ikili temaslarda bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet