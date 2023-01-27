İletişim Başkanlığından "Asra 1 Kala" dijital gösterimi
İletişim Başkanlığınca Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı ve Türkiye Yüzyılı dolayısıyla geçmişten geleceğe Türkiye'nin atılımlarının dijital ortamda anlatıldığı "Asra 1 Kala" projesi kapsamında Dijital Deneyim Alanı, Üsküdar'da ziyarete açıldı.
İstanbul
"Asra 1 Kala" projesi kapsamında Üsküdar Meydanı'na Dijital Deneyim Alanı kuruldu.
Proje sorumlusu Ece Baban, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne geçen bir asırda çevre, sanayi, ulaşım, teknoloji ve şehircilik gibi alanlarda neler yaşandığına dair tarihte bir yolculuğa çıkıldığını anlattı.
Türkiye'nin Türkiye olmasını sağlayan çalışmaları Türk halkıyla buluşturmak için kurulan alanda teknolojiyle tarihi birleştirdiklerini ifade eden Baban, alanda ilk etapta çevre, iklim, sıfır atık ve şehirleşme konularında yapılan çalışmaların anlatılacağını aktardı. Baban, herkesi Dijital Deneyim Alanı'nı ziyaret etmeye davet etti.
Asra 1 Kala projesi kapsamında Üsküdar Meydanı'nda kurulan Dijital Deneyim Alanı, 10 Şubat'a kadar açık kalacak. Dijital gösterimlerde, "Millet Bahçeleri", "Sosyal Konut Projeleri", "Kentsel Dönüşüm", "İklim Değişikliği ile Mücadele", "Sıfır Atık", "Yeşil Kalkınma Devrimi" başlıkları ele alınacak.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.