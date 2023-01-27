Dolar
18.82
Euro
20.48
Altın
1,930.41
ETH/USDT
1,578.20
BTC/USDT
22,963.00
BIST 100
5,130.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ta Türkiye’de Tarım Öğretiminin 177. Yıl Dönümü ve Akademik Başarı Ödül Töreni’nde konuşuyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM’de kamu borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifinin detaylarını açıklıyor.
logo
Gündem

İletişim Başkanlığından "Asra 1 Kala" dijital gösterimi

İletişim Başkanlığınca Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı ve Türkiye Yüzyılı dolayısıyla geçmişten geleceğe Türkiye'nin atılımlarının dijital ortamda anlatıldığı "Asra 1 Kala" projesi kapsamında Dijital Deneyim Alanı, Üsküdar'da ziyarete açıldı.

Adem Koç   | 27.01.2023
İletişim Başkanlığından "Asra 1 Kala" dijital gösterimi Fotoğraf: Arife Karakum / AA

İstanbul

"Asra 1 Kala" projesi kapsamında Üsküdar Meydanı'na Dijital Deneyim Alanı kuruldu.

Proje sorumlusu Ece Baban, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne geçen bir asırda çevre, sanayi, ulaşım, teknoloji ve şehircilik gibi alanlarda neler yaşandığına dair tarihte bir yolculuğa çıkıldığını anlattı.

Türkiye'nin Türkiye olmasını sağlayan çalışmaları Türk halkıyla buluşturmak için kurulan alanda teknolojiyle tarihi birleştirdiklerini ifade eden Baban, alanda ilk etapta çevre, iklim, sıfır atık ve şehirleşme konularında yapılan çalışmaların anlatılacağını aktardı. Baban, herkesi Dijital Deneyim Alanı'nı ziyaret etmeye davet etti.

Asra 1 Kala projesi kapsamında Üsküdar Meydanı'nda kurulan Dijital Deneyim Alanı, 10 Şubat'a kadar açık kalacak. Dijital gösterimlerde, "Millet Bahçeleri", "Sosyal Konut Projeleri", "Kentsel Dönüşüm", "İklim Değişikliği ile Mücadele", "Sıfır Atık", "Yeşil Kalkınma Devrimi" başlıkları ele alınacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Holokost kurbanları İstanbul'da anıldı
Fatih'te döviz bürosu çalışanının gasbedilmesine ilişkin 4 zanlı adliyede
Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı
İletişim Başkanlığından "Asra 1 Kala" dijital gösterimi

Benzer haberler

İletişim Başkanlığından "Asra 1 Kala" dijital gösterimi

İletişim Başkanlığından "Asra 1 Kala" dijital gösterimi

Mevlana'nın vuslatının 750. yılı anısına "İlla Hû Mevlevî Mukabelesi" düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 9-15 Ocak Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 9-15 Ocak Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Seçim güvenliği, sağlıklı bir enformasyon alanının oluşturulmasıyla mümkündür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Seçim güvenliği, sağlıklı bir enformasyon alanının oluşturulmasıyla mümkündür
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet