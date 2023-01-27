Sancaktepe'de bir evde 4 kişi ölü bulundu
Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu.
Istanbul
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine polis ekipleri Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde bir sitedeki daireye girdi.
Adreste inceleme yapan ekipler 3'ü çocuk 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ekiplerin incelemesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.