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Sancaktepe'de bir evde 4 kişi ölü bulundu

Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu.

Emrah Gökmen, Adem Koç   | 27.01.2023
Sancaktepe'de bir evde 4 kişi ölü bulundu Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım - AA

Istanbul

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine polis ekipleri Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde bir sitedeki daireye girdi.

Adreste inceleme yapan ekipler 3'ü çocuk 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ekiplerin incelemesi sürüyor.

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