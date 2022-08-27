İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 terörist daha PKK/KCK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütüne 2021 yılında katılan teröristin Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 75'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.