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Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Eyüpsultan'da etkili olan sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler maddi hasarlı kazalara karıştı.

Mehmet Ali Derdiyok   | 27.08.2022
Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

Alibeyköy'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle ilerlemekte zorlanan sürücüler bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluşturdu.

Bu arada, O-7 Eyüpsultan mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobil kaza yaptı.

Otomobillerde maddi hasar oluşurken herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan sağanağın etkili olduğu bölgede, bazı motosiklet sürücüleri köprü altında bir araya gelerek yağışın dinmesini bekledi.

Yağışın ardından bölgede yeniden güneş açtı.

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