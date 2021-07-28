Euro
10.13
Dolar
8.57
BIST 100
1,360.75
Altın
1,800.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ile telefonda görüştü.
logo
Gündem

İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Kemal Karadağ   | 28.07.2021
İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün teslim olan örgüt mensuplarının 2014-2020 arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtildi.

Teslim olan örgüt mensuplarından 3'ünün ailesinin Diyarbakır'da "evlat nöbeti" tutanlar arasında yer aldığı ifade edilen açıklamada, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 114'e yükseldiği, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerde de 31'inci buluşmanın gerçekleşeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini geçti
Pfizer, Kovid-19 aşısına ilişkin 2021 satış tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti
İngiltere, Kovid-19 aşısının iki dozunu yaptıran AB ve ABD vatandaşlarına karantinayı kaldırıyor
BioNTech-Pfizer: 3'üncü doz aşı, Delta varyantına karşı önemli ölçüde koruma sağlıyor
ABD'de son 24 saatte 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu

İkna yoluyla bir terörist teslim oldu

Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

AFAD: Rize'de kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmaları, 57'si dalgıç olmak üzere 244 personel ile sürüyor

AFAD: Rize'de kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmaları, 57'si dalgıç olmak üzere 244 personel ile sürüyor
İkna yoluyla 5 terörist teslim oldu

İkna yoluyla 5 terörist teslim oldu
Türkiye'de en yaygın kullanılan soyadları Yılmaz, Kaya ve Demir

Türkiye'de en yaygın kullanılan soyadları Yılmaz, Kaya ve Demir