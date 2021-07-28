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Nöbetçi noterlik uygulaması bu hafta sonundan itibaren yeniden başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen nöbetçi noterlik uygulamasına, bu hafta sonundan itibaren yeniden başlanacak.

Kemal Karadağ   | 28.07.2021
Nöbetçi noterlik uygulaması bu hafta sonundan itibaren yeniden başlıyor

Ankara

Adalet Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 17 Mart 2020'de hizmetlerine ara veren nöbetçi noterlikler, 31 Temmuz Cumartesi ve 1 Ağustos Pazar günleri itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Hafta sonları saat 10.00-16.00 saatlerinde açık olacak nöbetçi noterliklerde, salgın tedbirleri de uygulanacak.

Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebilecek.

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