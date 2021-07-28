Nöbetçi noterlik uygulaması bu hafta sonundan itibaren yeniden başlıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen nöbetçi noterlik uygulamasına, bu hafta sonundan itibaren yeniden başlanacak.
Ankara
Adalet Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 17 Mart 2020'de hizmetlerine ara veren nöbetçi noterlikler, 31 Temmuz Cumartesi ve 1 Ağustos Pazar günleri itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.
Hafta sonları saat 10.00-16.00 saatlerinde açık olacak nöbetçi noterliklerde, salgın tedbirleri de uygulanacak.
Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.