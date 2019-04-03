Görevlendirme yapılan belediyelerde HDP'nin oyu azaldı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde imkanlarını terör örgütü PKK'ya aktardığı gerekçesiyle görevlendirme yapılan belediyeler döneminde gerçekleştirilen hizmetler, seçimlerde sandığa olumlu yansıdı.
Ankara
İçişleri Bakanlığınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görevlendirme yapılan belediyelerin hizmetlerinden memnuniyet, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri'nde karşılığını buldu.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi, terörle ilişkileri sonucu görevden alınan belediye başkanlarının yerine mülki idare amirlerinin (vali/kaymakam) belediye başkan vekili (kayyum) olarak görevlendirildiği 94 belediye bulunuyordu.
31 Mart'ta halk, oyunu hizmetten yana kullanırken, seçimler sonucunda görevlendirme yapılan 94 belediyeden 44'ünü kaybeden HDP'nin 74 belediyede ise oy ortalaması yüzde 15,30 düştü.
HDP'nin kaybettiği belediyelerin 36'sını AK Parti, 5'ini Saadet Partisi, birini CHP, birini Büyük Birlik Partisi ve birini ise Türkiye Komünist Partisi (TKP) kazandı.
Bu sonuçlar, bölgede günlük husumete ve yıkıcılığa dayalı kimlik siyaseti ve söyleminin de etkisini yitirdiği ortaya çıktı.
Teröre bulaşan HDP'li belediye başkanlarının yerine görevlendirilen belediye başkan vekilleri, devraldıkları belediyeleri asli görevlerini yerine getirerek bölgedeki vatandaşların günlük hayatlarına dokunurken, bölge halkının ihtiyaç duyduğu mahalli hizmetleri de yerine getirdi.
Doğu ve Güneydoğu'nun çehresi değişti
Görevlendirme yapılan belediyeler sayesinde çehresi değişen Doğu ve Güneydoğu'da, istihdam ve turizm gelirlerinde artış yaşandı.
Görevlendirme yapılan belediyeler, bölgeye 9 bin 666 kilometre asfalt, 18 bin kilometre stabilize yol, 5 bin 191 kilometre içme suyu hattı, 2 bin 644 park/aile çay bahçesi/çocuk parkı, bin 649 taziye evi, 4 bin kilometre kanalizasyon şebekesi, kadınların ve gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve meslek edinmelerini esas alan 161 kadın kültür merkezi, 70 gençlik merkezinin olduğu 7 milyar 513 milyon 123 bin Türk lirası yatırım yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.