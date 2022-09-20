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İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 20.09.2022
İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, 1 terörist daha terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin 2010'da terör örgütüne katıldığı, Kuzey Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucunda, yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 90'a ulaştı.

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