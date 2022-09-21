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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York diplomasisi sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Alman, İspanyol ve Hindistanlı mevkidaşlarının yanısıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri ve Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ile görüştü.

Dildar Baykan Atalay   | 21.09.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York diplomasisi sürüyor Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Washington

Çavuşoğlu'nun Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'taki diplomasi trafiği geçen yıl açılışı yapılan Türkevi binasında sürüyor.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteriyle İslamofobiye karşı atılabilecek adımları, zirve hazırlıklarını ve İİT reform sürecini ele aldık." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile de ayrı ayrı görüşen Çavuşoğlu, daha sonra İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ve Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos ile üçlü formatta görüşme yaptı.

Çavuşoğlu daha sonra İspanyol mevkidaşı Bueno ile ikili bir görüşme de gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu gün içinde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Karadağ Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapiç ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov ile bir araya gelmişti.

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