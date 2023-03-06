Dolar
18.90
Euro
20.20
Altın
1,849.93
ETH/USDT
1,574.40
BTC/USDT
22,462.00
BIST 100
5,392.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Millet İttifakını oluşturan parti liderlerinin Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yaptığı toplantı sonrası açıklama yapılıyor.
logo
Gündem

Iğdır'da fırtına etkili oluyor

Iğdır'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Hüseyin Yıldız  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
Iğdır'da fırtına etkili oluyor Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Iğdır'da iki gündür etkisini sürdüren fırtına nedeniyle bazı ağaçlar, iş yerlerinin tabelaları ve çatılar zarar gördü.

Özellikle düz coğrafyası nedeniyle toz bulutlarının oluştuğu kentte, toz taşınımı kara yollarında seyreden araç sürücülerini de etkiledi.

Fırtınadan zarar gören yapıların tespiti için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop'tan Berat Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarıma eski ve riskli binalarını kentsel dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinde kuracağı konteyner kentlerin altyapısını tamamladı
Iğdır'da fırtına etkili oluyor
Mehmetçik depremzedelere kandil simidi dağıttı

Benzer haberler

Iğdır'da fırtına etkili oluyor

Iğdır'da fırtına etkili oluyor

Bodrum'da fırtına nedeniyle bazı işletmelerin çatıları uçtu

Meteorolojiden deprem bölgesindeki iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

ABD'de kötü hava koşulları nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti

ABD'de kötü hava koşulları nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti
Yurdun doğu kesimlerinde fırtına, kıyı Ege'de sağanak bekleniyor

Yurdun doğu kesimlerinde fırtına, kıyı Ege'de sağanak bekleniyor
Iğdır'da koruma altındaki çocuklar topladıkları parayla depremzede akranlarını giydirecek

Iğdır'da koruma altındaki çocuklar topladıkları parayla depremzede akranlarını giydirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet