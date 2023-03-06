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Gündem, Asrın felaketi

Mehmetçik depremzedelere kandil simidi dağıttı

Mehmetçik, Berat Kandili dolayısıyla deprem bölgesindeki çocuklara ve vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Mehmet Tosun  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
Mehmetçik depremzedelere kandil simidi dağıttı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, vatandaşların Berat Kandili kutlandı.

Mehmetçiğin, deprem bölgesindeki çocuklara ve vatandaşlara kandil simidi ikram ettiği belirtilen açıklamada, "Yüreklerimiz bir" ifadesi kullanıldı.

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