Mehmetçik depremzedelere kandil simidi dağıttı
Mehmetçik, Berat Kandili dolayısıyla deprem bölgesindeki çocuklara ve vatandaşlara kandil simidi dağıttı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, vatandaşların Berat Kandili kutlandı.
Berat Kandilimiz mübarek olsun.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 6, 2023
Mehmetçiklerimiz, deprem bölgesindeki çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza kandil dolayısıyla kandil simidi ikram ediyor.
Yüreklerimiz Bir 🇹🇷 pic.twitter.com/LUpkRc7ZbN
Mehmetçiğin, deprem bölgesindeki çocuklara ve vatandaşlara kandil simidi ikram ettiği belirtilen açıklamada, "Yüreklerimiz bir" ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.