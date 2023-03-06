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Gündem, Asrın felaketi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinde kuracağı konteyner kentlerin altyapısını tamamladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman ve Hatay'a kurulacak konteyner kentlerin altyapı çalışmaları tamamlandı.

Uğur Subaşı  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinde kuracağı konteyner kentlerin altyapısını tamamladı

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, Adıyaman ve Hatay’da kurulumu devam eden konteyner kentlerin altyapı çalışmalarını bitirdi.

Depremzede vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak, sağlık sorunlarının önüne geçmek ve hayatın kısa sürede normal akışına dönebilmesi için ekipler, bölgeye temiz su ve sağlam altyapı kazandırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin de bölgede yakından takip ettiği çalışmalar, kısa sürede vatandaşların hizmetine sunuldu.

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