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İDDEF'ten depremden etkilenen Afganistan'a yardım

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), deprem felaketinin yaşandığı Afganistan'a acil yardım malzemesi ulaştırdı.

Zeynep Rakipoğlu  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
İDDEF'ten depremden etkilenen Afganistan'a yardım

İstanbul

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, federasyon, 7 Ekim'de Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremden etkilenen afetzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda harekete geçen İDDEF ekipleri, hayırseverlerin desteğiyle bölgede 5 bin kişilik sıcak yemek ve su yardımında bulundu.

Ayrıca, acil yardım çalışmalarının ilk etabında bölgede 1000 battaniye ve 100 çadır dağıtıldı.

Hayırseverler, Afganistan'daki afetzedelere "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden bilgi alarak yardımda bulunabiliyor.

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İDDEF'ten depremden etkilenen Afganistan'a yardım

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