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Dünya

İngiltere'de 15 yardım kuruluşundan 'Afganistan'a acil destek' çağrısı

İngiltere'de 15 yardım kurumunu bir araya getiren çatı kuruluş Felaketler Acil Komitesi, Afganistan'da çocukların açlıktan öldüğünü, 8 milyon insanın kıtlığın eşiğinde olduğunu belirterek "Ailelerin bu kış hayatta kalmasına yardım edin" çağrısı yaptı

Zuhal Demirci   | 15.12.2021
İngiltere'de 15 yardım kuruluşundan 'Afganistan'a acil destek' çağrısı

İngiltere

İngiltere'de Oxfam, Christian Aid, Islamic Relief ve British Red Cross dahil 15 İngiliz yardım kuruluşunu tek çatı altında toplayan Komite, Afgan halkının feci bir açlık kriziyle karşı karşıya olduğu ve ilerleyen haftalarda krizin daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

Komite, Afganistan'da çocukların açlıktan öldüğüne ve bu kış 1 milyon çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ölme riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret ederek Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine yardım için acil harekete geçilmesini talep etti.

DEC, "Afganistan'daki aileler yiyecek alamıyor ve çocuklar ölüyor. Sağlık hizmetleri, ilaç ve malzeme eksikliği nedeniyle yetersiz beslenen anne ve çocukları tedavi etmekte zorlanıyor." ifadelerini kullandı.

Komite, yardım çağrısına destek olmak isteyenlerin "dec.org.uk" sitesi üzerinden bağış yapabileceğini duyurdu.

Ülkedeki insani kriz derinleşiyor

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, Afganistan insani yardıma ihtiyaç duyan ilk 5 ülke arasında geliyor.

Taliban sonrası Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

ABD, Taliban'ın başkent Kabil'e girişinden iki gün sonra 17 Ağustos'ta Afganistan Merkez Bankasının yaklaşık 10 milyar dolarlık rezervini de dondurmuştu.

Söz konusu gelişmeler halihazırda çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle zor günler geçiren ülke ekonomisini içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklemişti. Afganistan genelinde işsizlik, fakirlik ve açlık alarm verici seviyelere ulaştı.

BM, Afganistan'da kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi gıda sıkıntısı yaşayabileceğini öngörüyor.

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