Dolar
30.13
Euro
32.79
Altın
2,021.63
ETH/USDT
2,543.30
BTC/USDT
42,749.00
BIST 100
8,020.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

HSK, Yargıtaya 4 yeni üye seçti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), boş bulunan 4 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı.

Utku Şimşek  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
HSK, Yargıtaya 4 yeni üye seçti

Ankara

Hakimler Savcılar Genel Kurulunca, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, Yargıtay üyeliğine seçildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni seçilen üyelere başarı diledi.

Yargıtay üyeliklerine seçilen başsavcı ve başsavcıvekillerinin yerine HSK tarafından daha sonra atama yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Gençlik Fonu hazırlıklarında sona yaklaşılıyor
MİT'in yakaladığı PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal tutuklandı
HSK, Yargıtaya 4 yeni üye seçti
Marmara ve Ege'nin bazı kesimleri için fırtına uyarısı
Hakkari'de ekipler kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu bölgede kapalı yolları açıyor

Benzer haberler

HSK, Yargıtaya 4 yeni üye seçti

HSK, Yargıtaya 4 yeni üye seçti

Fransız Yargıtayı, Lafarge'a yönelik "insanlığa karşı suça ortaklık" soruşturmasının devamını onadı

HSK'nin 213 hakime ilişkin müstemir yetki kararnamesi yayımlandı

Adalet Bakanı Tunç: Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır

Adalet Bakanı Tunç: Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet