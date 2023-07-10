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Heyelan nedeniyle kapatılan Anadolu Otoyolu'nda çalışmalar başlatıldı

Bolu'da sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde çalışmalar yürütülüyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Heyelan nedeniyle kapatılan Anadolu Otoyolu'nda çalışmalar başlatıldı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kentte önceki gün etkisini göstermeye başlayan kuvvetli yağışın ardından dün Bolu Dağı Tüneli çıkışında yaşanan toprak kayması sonucu kapanan yolu açma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla başlatıldı.

10.07.2023

Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, heyelanın ardından yolu kaplayan toprak ve ağaç parçalarını iş makineleriyle kaldırıyor.

Bu arada Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler nedeniyle güzergahta yoğunluk yaşanıyor.

Yağışın zaman zaman etkisini gösterdiği bölgede, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

"Ekipler, selden etkilenen bölgelerde teyakkuz halinde"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Bakan Uraloğlu, AA muhabirine, sabahın erken saatlerinde Bolu Dağı Tüneli'nde su boşaltma ve temizlik çalışmalarının başlatıldığını belirterek, "Karayolları ekipleri, ara vermeden heyelan sebebiyle biriken teressubatı temizleyip güzergahı ulaşıma elverişli hale getirecek." ifadesini kullandı.

Selden etkilenen diğer bölgelerde de teyakkuz halinde olunduğuna değinen Uraloğlu, ekiplerin, çalışmaları kesintisiz sürdürdüğünü ve en kısa sürede güzergahı ulaşıma açacaklarını kaydetti.

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