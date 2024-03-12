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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir alan Roketsan Endüstri Bölgesi ilan edildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belirlenen alanın "Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Zeynep Duyar  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir alan Roketsan Endüstri Bölgesi ilan edildi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Endüstri Bölgeleri Kanunu gereği, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 43,67 hektarlık alanın Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine karar verildi.

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