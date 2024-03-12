Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir alan Roketsan Endüstri Bölgesi ilan edildi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belirlenen alanın "Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Ankara
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Endüstri Bölgeleri Kanunu gereği, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 43,67 hektarlık alanın Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine karar verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.