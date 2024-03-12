Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektupları Takdim Töreni'ne katılacak, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej'i, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto'yu, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis'i, Burundi Büyükelçisi Didace NTureka ile Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo'yu ayrı ayrı kabul edecek.
- Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle iftar programına iştirak edecek.
(Ankara/13.30/15.00/15.30/16.00/16.30/17.00/17.30/18.59) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamento muhabirleri ve basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile iftar programında bir araya gelecek.
(TBMM/18.59) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İş Dünyası Buluşması'na katılacak, Bayraklı'da halkla bir araya gelecek, Bornova'da iftar programına katılacak.
(İzmir/15.00/18.00/19.22) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ekonomiyi Kadın İşletmeleriyle Büyütmek", "Söylenmeyeni Söylemek: Çatışmanın Kadınlar ve Kız Çocukları Üzerindeki Yıkıcı Etkisi" ve "Yargıda Kadınları Güçlendirmek" etkinliklerine katılacak.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Beypazarı Belediye Başkanlığını, 15 Temmuz gazisi Hasan Güleç'i, Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi Bürosu'nu, esnafı ziyaret edecek, Karadenizliler ve Bartınlılar Buluşması programına katılacak, Nallıhan'da Çayırhan Kömür İşletmeleri AŞ'ye, Çayırhan Elektrik Üretim AŞ'ye ziyarette bulunacak, Çayırhan Mahallesi Kültür Merkezi'nde iftar programına katılacak.
(Ankara/14.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Hamam Yolu Caddesi esnafını ziyaret edecek, "İnşaat ve Sanayi Sektöründe Hizmet Veren İş İnsanları ile İftar Programı"na iştirak edecek.
(Eskişehir/15.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce ve Bolu'da esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Düzce/12.30/Bolu/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Denizli Bilim Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, Kalkınma Ajansı Denizli Projeleri Açılış Töreni ile Denizli Toplu Fabrika Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Denizli/09.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırık Varyantı Şantiyesi'nde basın açıklaması yapacak, Valiliği ziyaret edecek, Küre Uzunöz tünel inşaatını inceleyecek, esnafla bir araya gelecek, İnebolu ve Abana Sahil Düzenleme İnşaatı Projesi'nde incelemelerde bulunacak, AK Parti Bozkurt İlçe Seçim Bürosu'na ziyaret gerçekleştirecek, iftar programına katılacak.
(Kastamonu/12.00-18.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- TÜİK, ocak ayı sanayi üretim ile inşaat maliyet endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
5- Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 ve 10 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Araştırmaları Merkezi'nde düzenlenecek Müslüman Alimler İftar Programı'na katılacak.
(İstanbul/19.14) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu beşinci haftasında, J Grubu'nda Galatasaray Ekmas, Almanya'nın MHP Riesen takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Allianz Vero Volley takımına konuk olacak.
(Milano/22.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.