Hatay'da enkazda kalan genç, depremden 60 saat sonra kurtarıldı
Kırklareli'nden deprem bölgesine giden AFAD ekipleri, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 22 yaşındaki bir genci depremden 60 saat sonra enkazdan yaralı çıkardı.
Kırklareli
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İskenderun ilçesinde çalışmalarını sürdüren Kırklareli AFAD ekipleri, enkaz altında kalan gence depremden 60 saat sonra ulaştı.
Enkazdan yaralı çıkarılan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.