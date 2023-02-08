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Kahramanmaraş’ta Ali Sezai Efendi Caddesi’ndeki Hacı Lütfü Pak ve Doğru Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Hatay'da enkazda kalan genç, depremden 60 saat sonra kurtarıldı

Kırklareli'nden deprem bölgesine giden AFAD ekipleri, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 22 yaşındaki bir genci depremden 60 saat sonra enkazdan yaralı çıkardı.

Özgün Tiran   | 08.02.2023
Hatay'da enkazda kalan genç, depremden 60 saat sonra kurtarıldı

Kırklareli

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İskenderun ilçesinde çalışmalarını sürdüren Kırklareli AFAD ekipleri, enkaz altında kalan gence depremden 60 saat sonra ulaştı.

Enkazdan yaralı çıkarılan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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