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Kahramanmaraş’ta Ali Sezai Efendi Caddesi’ndeki Doğru Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan deprem bölgesine sevkiyatlar aralıksız sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sağlık personeli, arama-kurtarma ekibi, teknik personel, sivil gönüllüler ve askeri personelden oluşan 9 bin 130 kişi afet bölgesine gönderildi.

Tansel Parlak   | 08.02.2023
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan deprem bölgesine sevkiyatlar aralıksız sürüyor Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan afet bölgelerine şu ana kadar 52 uçak kalkış yaptı.

Sağlık personeli, arama-kurtarma ekibi, teknik personel, sivil gönüllüler ve askeri personelin de aralarında bulunduğu 9 bin 130 kişi afet bölgesine sevk edilirken, bu uçakların bagajlarında en çok ihtiyaç duyulan gıda ürünleri, arama-kurtarma ekipmanı ve jeneratör gibi malzemeler yer aldı.

Bunun yanı sıra 5 kargo uçağı da afet bölgelerine öncelikli yardım malzemelerini taşıdı.

Koordinasyon merkezinde, bölgeye gitmek üzere görevlendirilen personel ile gönüllü kişilerin ve yardım malzemelerinin ulaştırılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kısa süre içinde havalanacak ilave 4 uçak ile 50 cerrah ve 703 yardım gönüllüsünün de deprem bölgesine ulaştırılması bekleniyor.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan deprem bölgesine sevkiyatlar aralıksız sürüyor

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