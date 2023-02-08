Adıyaman'da 1'i bebek 2 kardeş enkazdan 58 saat sonra kurtarıldı
Adıyaman'da 1'i bebek 2 kardeş enkazdan 58 saat sonra kurtarıldı.
Adıyaman
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İl merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir binada çalışma yapan ekipler, 7 aylık Ömer ile 9 yaşındaki Muhammed Acar'ı kurtardı.
Depremden 58 saat sonra çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gözyaşı döken çocukların dedesi, kızı ve oğlunun da enkaz altında olduğunu, gelininin ise vefat ettiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.