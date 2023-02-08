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Kahramanmaraş’ta Ali Sezai Efendi Caddesi’ndeki Hacı Lütfü Pak ve Doğru Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Adıyaman'da 1'i bebek 2 kardeş enkazdan 58 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'da 1'i bebek 2 kardeş enkazdan 58 saat sonra kurtarıldı.

İsmail Kaya   | 08.02.2023
Adıyaman'da 1'i bebek 2 kardeş enkazdan 58 saat sonra kurtarıldı Fotoğraf: İsmail Kaya - AA

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İl merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir binada çalışma yapan ekipler, 7 aylık Ömer ile 9 yaşındaki Muhammed Acar'ı kurtardı.

Depremden 58 saat sonra çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözyaşı döken çocukların dedesi, kızı ve oğlunun da enkaz altında olduğunu, gelininin ise vefat ettiğini söyledi.

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