Hatay'da enkaz altında kalan kadın 52 saat sonra kurtarıldı
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ağlayarak kurtarma görevlilerinin yüzlerini okşayan kadının "Teşekkür ediyorum, hepinizi çok seviyorum" ifadeleri yer alıyor.
Kocaeli
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da 1 kişi 52 saat sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince enkazdan sağ çıkartıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye arama kurtarma ekiplerinin Hatay'da deprem bölgesindeki çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, yoğun çalışmalar sonucu Semra Et'i enkaz altından çıkarmayı başardı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin enkaz altından çıkarılan kadınla konuşmaları, kadının ağlayarak arama kurtarma görevlilerinin yüzlerini okşaması ve "Teşekkür ediyorum, hepinizi çok seviyorum." şeklinde ifadeleri yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.