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Hatay'da bankalar konteyner şubelerde hizmet veriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Hatay'da bankalar, konteyner şubelerde müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Şahin Oktay, İbrahim Aktaş  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Hatay'da bankalar konteyner şubelerde hizmet veriyor

Hatay

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda binanın yıkılması veya ağır hasar alması nedeniyle bankalar, işlemlerin devamlılığı için hizmet alanları oluşturdu.

Normale dönmeye çalışan depremzedeler, konteynerlerde çalışmayı sürdüren şubelere giderek bireysel veya ticari bankacılık işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Halkbank Antakya Sanayi Sitesi Şubesi'nde işlem yapan İlker Mayadalı, AA muhabirine, uygulamanın güzel olduğunu belirterek, ihtiyaç kredisi çektiğini ve aldığı hizmetten memnun kaldığını söyledi.

Afetzede Naim Akdeniz de yeni hesap açma işlemini 10 dakika içerisinde gerçekleştirdiğine değinerek, verilen hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.

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Hatay'da bankalar konteyner şubelerde hizmet veriyor

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