Hatay'da bankalar konteyner şubelerde hizmet veriyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Hatay'da bankalar, konteyner şubelerde müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
Hatay
Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda binanın yıkılması veya ağır hasar alması nedeniyle bankalar, işlemlerin devamlılığı için hizmet alanları oluşturdu.
Normale dönmeye çalışan depremzedeler, konteynerlerde çalışmayı sürdüren şubelere giderek bireysel veya ticari bankacılık işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Halkbank Antakya Sanayi Sitesi Şubesi'nde işlem yapan İlker Mayadalı, AA muhabirine, uygulamanın güzel olduğunu belirterek, ihtiyaç kredisi çektiğini ve aldığı hizmetten memnun kaldığını söyledi.
Afetzede Naim Akdeniz de yeni hesap açma işlemini 10 dakika içerisinde gerçekleştirdiğine değinerek, verilen hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.