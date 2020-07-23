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Yaşam

Yanlışlıkla hesabına yatırılan 29 bin lirayı sahibine gönderdi

Banka hesabına yanlışlıkla 29 bin lira yatırıldığını fark eden 45 yaşındaki işçi, parayı sahibine iade etti.

Musa Ölmez   | 23.07.2020
Yanlışlıkla hesabına yatırılan 29 bin lirayı sahibine gönderdi

Aydın

Aydın'ın Söke ilçesinde, banka hesabına yanlışlıkla 29 bin lira yatırıldığını fark eden 45 yaşındaki işçi, parayı sahibine iade etti.

Ailesinin geçimini sağlamak için Tariş'te ve bir fırında çalışan üç çocuk babası Serkan Yirmibeş, cep telefonuna gelen mesajla banka hesabına tanımadığı bir kişi tarafından 29 bin lira para gönderildiğini öğrendi.

Yirmibeş, bankanın müşteri temsilcisiyle görüştü. Paranın yanlışlıkla yatırıldığının belirlenmesi üzerine Yirmibeş, parayı İzmir'de yaşayan sahibine iade etti.

Yirmibeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesajı gördüğünde şaşırdığını ve heyecanlandığını belirterek, "Parayı hesabımdan çekip, sahibine gönderdim. Parayı bir önce çekmemin sebebi bankaya olan kredi borçlarımdı. Parayı gönderen arkadaş mağdur olmasın diye parayı çekip, kendisine tekrar havale ettim. Paraya ihtiyacım var ama mayamızda haram yemek yok. Ben bu parayı çoluğum ve çocuğum ile nasıl yerim, böyle bir şey mümkün değil. Onun için kendime yakışanı yaptım. Hesabıma yanlışlıkla yatan 29 bin lirayı sahibine iade ettim." diye konuştu.

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