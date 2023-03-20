Türkiye, Kazakistan'daki seçimlerin huzur ve barış ortamında geçmesinden memnun
Türkiye, Kazakistan'da dün düzenlenen erken parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da dün düzenlenen erken parlamento seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Seçimlerin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, "Kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz ve ilişkilerimizi genişletilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükselttiğimiz Kazakistan'ın refah ve istikrarına büyük önem atfediyor, seçim sonuçlarının Kazak halkı için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.