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Türkiye, Kazakistan'daki seçimlerin huzur ve barış ortamında geçmesinden memnun

Türkiye, Kazakistan'da dün düzenlenen erken parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Dildar Baykan Atalay  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Türkiye, Kazakistan'daki seçimlerin huzur ve barış ortamında geçmesinden memnun

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da dün düzenlenen erken parlamento seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Seçimlerin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, "Kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz ve ilişkilerimizi genişletilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükselttiğimiz Kazakistan'ın refah ve istikrarına büyük önem atfediyor, seçim sonuçlarının Kazak halkı için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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