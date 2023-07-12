Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürdürülüyor.
Hatay
Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa ve Samandağ ilçelerinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü.
Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.
Yıkılan binalardan çıkan molozlar, kamyonlarla döküm sahalarına götürülüyor.
Çalışmaları, bazı ev sahipleri de takip etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.