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Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürdürülüyor.

Cihan Okur, Bilal Kahyaoğlu  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Hatay

Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa ve Samandağ ilçelerinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü.

Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.

Yıkılan binalardan çıkan molozlar, kamyonlarla döküm sahalarına götürülüyor.

Çalışmaları, bazı ev sahipleri de takip etti.

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