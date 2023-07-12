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Jandarma komandolar, olası orman yangınlara karşı Kazdağları'nda devriyeye başladı

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri kırsalı ile Kazdağları'nda, olası orman yangınlarıyla mücadele kapsamında önlem alındı.

Hakan Firik  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Jandarma komandolar, olası orman yangınlara karşı Kazdağları'nda devriyeye başladı Fotoğraf: Hakan Firik - AA

Balıkesir

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, Kazdağları Milli Parkı’nda nöbet tutup, devriye geziyor.

Tam teçhizatlı ekipler, bölgeden geçen araçları da durdurup kimlik kontrolü yapıyor. Jandarma komandolar, Kazdağları'ndaki ormanların içi ve çevresinde 24 saat görev yapıyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de olası orman yangınlarına karşı dron ile bölgeyi inceliyor.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kentte hava sıcaklığının yükselmesi sebebiyle orman yangını riskinin arttığı vurgulanarak, "Pek çok orman yangını maalesef dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucunda çıkmaktadır. Bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması, piknik esnasında ateş yakılması gibi davranışlar sonucunda milli servetimiz zarar görmekte, küçük kıvılcımlar büyük ormanların yok olmasına neden olmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Valilikçe 24 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

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