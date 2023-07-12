MSB'den F-4 savaş uçağı ile bariyer testi paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığındaki hook bariyer testinin F-4E/2020 savaş uçağı ile emniyetli şekilde tamamlandığını bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığındaki hook bariyer testi, F-4E/2020 uçağı ile emniyetli şekilde, başarıyla gerçekleştirildi. Hook bariyerleri, muharip uçaklarımızın kendi imkanlarıyla durmasının mümkün olmadığı arızalarda, uçak kuyruk kısmında bulunan kancanın (hook) pist üzerine serili halata takılarak uçağın durdurulmasını sağlayan ve genel olarak pistlerin her iki yönünde konuşlandırılan sistemlerdir." ifadeleri kullanıldı.
6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığındaki Hook Bariyer Testi, F-4E/2020 uçağı ile emniyetli şekilde, başarıyla gerçekleştirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 12, 2023
Hook Bariyerleri; muharip uçaklarımızın kendi imkânlarıyla durmasının mümkün olmadığı arızalarda, uçak kuyruk kısmında bulunan kancanın (hook) pist üzerine… pic.twitter.com/0UyTlv2q2M
Paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-4E/2020 savaş uçağının testi başarıyla tamamladığı anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.