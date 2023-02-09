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İskenderun’da İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki Kardelen Apartmanında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’dan deprem bölgesine gidecek 1.500 gönüllüyü taşıyan YHT'ler Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan Konya’ya hareket ediyor. Emine Erdoğan, Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti.
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Hatay'da 7 aylık bebek depremden 66 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hakkari'den Hatay'a giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), depremden 66 saat sonra 7 aylık bebeği enkazdan sağ çıkardı.

Sayim Harmancı   | 09.02.2023
Hatay'da 7 aylık bebek depremden 66 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hakkari

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye gönderilen arama kurtarma ekibi, Hatay'da görevlendirildi.

AFAD koordinasyonunda, Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan bir binaya yönlendirilen ekipler, enkazdan 7 aylık bebeği kurtardı.

Ekipler, molozların arasından çıkardıkları bebeği, ambulansa götürerek ilk müdahalesini yaptı.



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