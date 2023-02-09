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Twitter, Türkiye’ye dezenformasyonla mücadele taahhüdü verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın Twitter yöneticileriyle yaptığı toplantıda, Twitter’ın dezenformasyonla mücadele konusunda Türkiye ile daha fazla işbirliği içerisinde olma taahhüdü verdiği öğrenildi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 09.02.2023
Twitter, Türkiye’ye dezenformasyonla mücadele taahhüdü verdi

Ankara

Edinilen bilgiye göre, toplantıda, Twitter dezenformasyonla mücadele etme, gerçek dışı ihbar ve yalan haberleri önleme, sahte hesaplar hakkında hızlı işlem yapma noktasında Türkiye ile tam işbirliği içerisinde olmayı kabul etti.

Toplantıda ayrıca Twitter yetkililerinin, 5651 sayılı yasa kapsamında kişi haklarını ihlal eden, kamu düzenini bozan, can ve mal emniyetini tehlikeye atan paylaşımlara karşı atılacak adımlar konusunda daha fazla hassasiyet göstereceğini ifade ettikleri öğrenildi.

Sayan’ın Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile gerçekleştirdiği toplantıda, Twitter’ın dezenformasyonlarla etkili şekilde mücadele etme ve İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatılmıştı.

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Twitter, Türkiye’ye dezenformasyonla mücadele taahhüdü verdi

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