Dolar
18.83
Euro
20.19
Altın
1,874.93
ETH/USDT
1,651.20
BTC/USDT
22,891.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekipler yaralıları çıkarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş Ali Sezai Efendi Caddesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem

İş makinesi ve yardım malzemesi taşıyan TCG Bayraktar gemisi İskenderun'a ulaştı

TCG Bayraktar askeri gemisiyle afet bölgelerine sevk edilmesi için Hatay'ın İskenderun ilçesine iş makinesi, giyim, gıda ürünleri ve sağlık ekipmanları getirildi.

İbrahim Halil Aktürk   | 09.02.2023
İş makinesi ve yardım malzemesi taşıyan TCG Bayraktar gemisi İskenderun'a ulaştı

Hatay

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bu bölgelere askeri gemilerle yardım sevkiyatı yapılıyor.

İş makinesi, giyim, gıda, sağlık ekipmanlarının yanı sıra çok sayıda yardım malzemesi taşıyan TCG Bayraktar, İskenderun Limanı'na geldi.

Gemiden indirilen iş makineleri ve yardım malzemeleri, afet bölgelerine sevk edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta depremden 64 saat sonra 24 yaşındaki genç enkazdan kurtarıldı
Hatay'da yıkılan binanın enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra kurtarıldı
Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve 2 kızı 65 saat sonra kurtarıldı
Cumhurbaşkanlığına ait "TUR" uçağı deprem bölgesinden 52 yaralıyı Ankara'ya nakletti
Kahramanmaraş ve Hatay'da iki kardeş ve bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta depremden 64 saat sonra 24 yaşındaki genç enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 64 saat sonra 24 yaşındaki genç enkazdan kurtarıldı

Hatay'da yıkılan binanın enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve 2 kızı 65 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş ve Hatay'da iki kardeş ve bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş ve Hatay'da iki kardeş ve bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı
Hatay'da 7 aylık bebek depremden 66 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay'da 7 aylık bebek depremden 66 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet