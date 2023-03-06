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Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, saat 14.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 06.03.2023
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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