Dolar
18.90
Euro
20.11
Altın
1,848.68
ETH/USDT
1,562.80
BTC/USDT
22,386.00
BIST 100
5,334.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da kurulan "Kocaeli Büyükşehir Hastanesi" hizmet vermeye başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, 6 Şubat'taki depremlerden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay'da konteynerden inşa ettiği hastane hizmet vermeye başladı.

Aykut Karadağ   | 06.03.2023
Hatay'da kurulan "Kocaeli Büyükşehir Hastanesi" hizmet vermeye başladı Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Hatay

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Defne ilçesinde 96 konteynerde oluşturulan Kocaeli Büyükşehir Hastanesi'nin kurulumunun tamamlanarak faaliyete girdiğini söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin desteğiyle kısa sürede hastaneyi tamamladıklarının altını çizen Büyükakın, hastanenin yılda 250 bin kişiye hizmet vermesini planladıklarını aktardı.

Konteynerlerden oluşan hastanenin 54 yataklı ve tam teşekküllü olduğunu belirten Büyükakın, "Hizmete giren hastanemizde ameliyathane, kadın doğum, çocuk polikliniği gibi bölümlerden ne gerekliyse hepsi var." diye konuştu.

Büyükakın, 2 bin metrekarelik kapalı alana sahip hastanede hizmet verecek olan sağlık personelinin de tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İlk etapta doktorlar buraya görevlendirmeyle geldiler. Onların kalabilmesi için konteyner kent kuruyoruz. Kurulacak olan yaklaşık 100 konteynerden oluşan kampüste onların daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için imkanlar da sağlanacak. Kurulumun tamamen tamamlanmasının ardından anahtarı Sağlık Bakanlığına vereceğiz. Biz de bugünden itibaren idamesini sağlamak için elektrik, su tesisatı gibi yeme, içme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Hayat tamamen normalize olduğunda ise buradaki görevimizi tamamlayarak ayrılacağız."

Hastane çevresinde 450 konteynerden oluşan bir kent olacağına da değinen Büyükakın, altyapıları tamamlanan konteynerlerin 1+1'lik olacağını, içerisinde banyo, tuvalet ve mutfağının yer alacağını da kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesinde bir ayda 13 bin 753 artçı sarsıntı meydana geldi
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da kurulan "Kocaeli Büyükşehir Hastanesi" hizmet vermeye başladı
Ordu'da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, iş yeri ile otomobile zarar verdi
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesinin yargılandığı davada ara karar

Benzer haberler

Enkazdan kurtarıldığında kitaplarını soran öğrenci, tıp fakültesini hedefliyor

Enkazdan kurtarıldığında kitaplarını soran öğrenci, tıp fakültesini hedefliyor

DİTİB gönüllü kadın birlikleri Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluştu

Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hatay'da kurulan "Kocaeli Büyükşehir Hastanesi" hizmet vermeye başladı

Hatay'da kurulan "Kocaeli Büyükşehir Hastanesi" hizmet vermeye başladı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da 51 binanın yıkımını gerçekleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da 51 binanın yıkımını gerçekleştirdi
Depremlerden sonra Türkiye'nin Yunanistan ve Ermenistan'la ilişkilerinde olumlu hava

Depremlerden sonra Türkiye'nin Yunanistan ve Ermenistan'la ilişkilerinde olumlu hava
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet